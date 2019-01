Milano: confezionava droga in casa, arrestato baby spacciatore (2)

(AdnKronos) - Oltre al sequestro di circa 100 grammi di marijuana, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche 250 euro e un taccuino nel quale erano segnati nomi e soprannomi dei clienti, associati a data, quantitativo di sostanza ceduta e relativa somma di denaro. La droga veniva ceduta sia agli spacciatori attivi lungo viale Monza, sia direttamente in numerosi locali pubblici della zona di via Venini, piazza Morbegno e intorno alla Stazione Centrale. Alla clientela più fidata, inoltre, il 18enne cedeva la droga direttamente a casa, quando i genitori erano a lavoro, mettendo a disposizione un angolo per la consumazione collettiva dello stupefacente mediante pipe ad acqua dette 'bong'. Questo sistema ha consentito al giovane di portare avanti nel tempo la redditizia attività di spaccio senza incorrere in controlli di polizia. Basti pensare che nel momento di massima resa, durante le festività di fine anno, dal 18 dicembre 2018 ad oggi, risulta dettagliatamente annotata la cessione di ben 800 grammi di marijuana con un ricavo di oltre un migliaio di euro.