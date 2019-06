Milano: controlli polizia, tre denunciati per guida in stato di ebbrezza

Milano, 15 giu. (AdnKronos) - E' di tre denunciati il bilancio dei controlli realizzati dalla polizia, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno, per prevenire le 'stragi del sabato sera'. I controlli, nella zona di via Valtellina a Milano, hanno permesso di sottoporre a prova con etilometro 40 automobilisti, di cui 3 denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. Tra i 7 'positivi' anche un neopatentato spagnolo a Milano per un weekend all'insegna della movida. A tutti è stata ritirata la patente di guida per la successiva applicazione del periodo di sospensione previsto per la tipologia di violazione accertata.