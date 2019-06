Milano: controlli straordinari Polfer in stazione Centrale

Milano, 29 giu. (AdnKronos) - La polizia Ferroviaria di Milano ha organizzato ieri, venerdì 28 giugno, un servizio di controllo straordinario nella stazione Centrale. I risultati sono stati di 252 persone identificate, dei quali 34 con precedenti di polizia, 22 stranieri comunitari e 100 extracomunitari. In particolare tre cittadini stranieri sono stati denunciati per violazione delle norme riguardanti il soggiorno sul territorio nazionale, invece, una cittadina bosniaca, destinataria di ordine di carcerazione, è stata rilasciata per differimento di pena, su disposizione del pubblico ministero, perché in stato di gravidanza.