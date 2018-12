Milano: da Comune aiuti alimentari a persone in difficoltà per il Natale

Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Dare un aiuto concreto a chi ha bisogno e non lasciare solo chi è in difficoltà. Sono questi gli obiettivi del Comune di Milano che, in collaborazione con i Municipi, mette in campo in occasione delle festività natalizie una serie di iniziative all'insegna della solidarietà. Tra queste la consegna di circa 2400 pacchi dono ad altrettante famiglie milanesi. Un segno di attenzione ai più bisognosi confermato anche dalla visita di oggi del sindaco Giuseppe Sala e dell'assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino ad alcune famiglie per la consegna dei pacchi natalizi. ?Il nostro Natale - spiega l'assessore Majorino - è fatto di tantissimi gesti solidali per non fare sentire le persone da sole e per far vivere a tutti l'appartenenza alla comunità. Nei prossimi mesi insisteremo ancora di più per essere vicini a chi ha bisogno, con numerose attività e servizi di assistenza domiciliare e con un'attenzione particolare a chi è più in difficoltà, con l'obiettivo di fare in modo che nessuno a Milano rimanga indietro?.