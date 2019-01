Milano: De Corato, ‘con pasticcio biglietto Atm niente rielezione per Sala’

Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Anche se il sindaco Sala sta cercando con un'abile operazione di propaganda come leader nazionale, accreditandosi come salvatore della patria del derelitto Pd e della sinistra italiana, la realtà non cambia: il pasticciaccio attorno all'aumento del biglietto Atm, assieme all'irrisolta vicenda giudiziaria che lo riguarda (la piastra di Expo) sono la pietra tombale sulle sue velleità di rielezione a Milano nel 2021". Lo dichiara Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia. "Prendendo a prestito le parole di uno dei passati sponsor del sindaco, potremmo 'serenamente' dire a Sala..di stare sereno. Tanto, la rielezione gli sta sfuggendo ogni giorno che passa", conclude De Corato.