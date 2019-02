Milano: direttore Dia Governale in visita a centro operativo

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Il Direttore della Dia Giuseppe Governale ha visitato, stamane, il centro operativo di Milano. Con il personale delle strutture di Milano e Brescia, ha fatto il punto sulle attività operative in corso nel territorio lombardo, soffermandosi sulla necessità di accrescere gli sforzi per pervenire ad ancor più efficaci risultati nelle indagini patrimoniali contro l'accumulazione di capitali illeciti da parte della criminalità organizzata, nonché nelle investigazioni giudiziarie per neutralizzare l'aggressione dei sodalizi mafiosi alle principali attività imprenditoriali e produttive. Durante l'incontro è stata posta l'attenzione sulla necessità di perseverare nell'attività di analisi, nonché nell'azione di contrasto alle infiltrazioni malavitose nel settore degli appalti pubblici, con l'istruzione di accessi e informazioni antimafia su richiesta delle 12 prefetture lombarde. Anche in tale ottica, il Governale ha incontrato il prefetto, Renato Saccone, il procuratore Francesco Greco, il procuratore aggiunto coordinatrice della direzione distrettuale dntimafia Alessandra Dolci, il questore Marcello Cardona e i comandanti interregionali dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, Gaetano Maruccia e Giuseppe Vicanolo.