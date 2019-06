Milano: disabili caduti nel Naviglio, incidente provocato da ruote bici

Milano, 28 giu (AdnKronos) - E' ancora da accertare la dinamica dell'incidente dei due ragazzi disabili caduti nel Naviglio grande da una pista ciclabile, ma, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, le ruote delle loro due bici speciali per portatori di handicap si sarebbero toccate accidentalmente, provocando la caduta in acqua. Nel tratto di Alzaia Naviglio Grande tra Robecco sul naviglio e Cassinetta di Lugagnago, nel magentino, la pista ciclabile non è fiancheggiata da alcuna protezione: tra la corsia per le biciclette e l'acqua c'è soltanto una striscia d'erba, e per questo i ragazzi sarebbero finiti direttamente in acqua. La corrente è molto forte in quel punto del Naviglio: per questo, le ricerche dei sommozzatori per recuperare il secondo ragazzo finito in acqua risultano ancora più difficoltose.