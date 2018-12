Milano: è Dazn nuovo sponsor fermata M5 San Siro

Milano, 29 dic. (AdnKronos) - E' Dazn a prendere il posto di Mediaset Premium come sponsor della fermata San Siro Stadio della linea M5, a Milano. La società, che da quest'anno trasmette in streaming parte delle partite del campionato di Serie A, affiancherà la stazione con il suo nome, il logo e il marchio per i prossimi tre anni. La fermata diventerà la 'San Siro Stadio Dazn'. Dazn ha partecipato al bando pubblico attraverso la società Agente Mktg e la sua offerta prevede nel complesso 170mila euro di ricavi annui, al netto dell'Iva, per Metro5 spa. La sponsorship della M5 con Mediaset Premium, iniziata nel 2015, si era conclusa nel luglio scorso.