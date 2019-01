Milano: estorsioni online a sfondo sessuale, arrestato autore seriale

Milano, 28 gen. (AdnKronos) - La polizia Postale e delle Comunicazioni ha eseguito ieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria di Milano nei confronti di un 43enne, "gravemente indiziato di estorsione online in danno di una pluralità di vittime che agganciava su chat private". Presentandosi con profili femminili, "riusciva a inoculare malware ai suoi interlocutori trafugando dati personali sensibili, foto e corrispondenza a sfondo sessuale, per poi estorcere pagamenti, anche in cripto-valuta, dietro minaccia di pubblicazione dei materiali compromettenti", spiegano gli investigatori. I particolari dell'operazione saranno diffusi nel corso della conferenza stampa che si terrà nella sala cronisti della questura di Milano alle ore 11.