Milano: Fi e FdI raccolgono firme per referendum su riapertura Naviglio

Milano, 15 dic. (AdnKronos) - Un referendum consultivo sulla riapertura del tratto di Naviglio Martesana da Cassina de Pomi a via Carissimi. A promuoverlo a Milano Forza Italia e Fratelli d'Italia che oggi hanno organizzato un gazebo per la raccolta delle firme. ?Sono da sempre contrario alla riapertura di questi falsi Navigli" commenta Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia in consiglio Comunale, che si dice certo che la consultazione "vedrà prevalere quanti come me pensano che il progetto comporterà solo spreco di denaro pubblico e incalcolabili disagi per i residenti delle zone interessate?. ?Ci troviamo di fronte ad un momento unico di grande partecipazione popolare - aggiunge Riccardo Truppo di Fratelli d'Italia, promotore del referendum come presidente della Commissione Sicurezza e Mobilità del Municipio 2 ? il numero dei cittadini aderenti aumenta sempre più. Il referendum non può che essere la strada giusta. Ci aspettiamo che il Sindaco ne prenda atto e smetta di fare annunci sensazionalistici di pura propaganda elettorale sulla sua persona. Di questo passo, il traguardo delle firme necessarie è vicino".