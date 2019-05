Milano: Fontana e Sala impegnati per quartiere San Siro

Milano, 29 mag. (AdnKronos) - ?Attivare un programma di lavoro per avviare interventi concreti, volti a mettere in atto nuove azioni per affrontare le problematiche del quartiere San Siro ancora non risolte?. E' questo l'obiettivo del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che oggi si sono incontrati all'hub del Politecnico di Milano a San Siro. Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler, con la disponibilità del Politecnico di Milano, hanno posto le basi per un progetto che punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini. E sono favorevoli a ipotizzare che gli interventi che si realizzeranno a San Siro possano essere un modello da utilizzare anche in altri contesti difficili della città come via Bolla, via Gola e di via Quarti. ?Ci impegneremo -ha detto il sindaco di Milano, Sala- a mettere in atto un programma straordinario di riqualificazione degli spazi pubblici anche in relazione alla cura, al decoro e alla riqualificazione del verde". Un lavoro che con i 43 milioni di euro del contratto di quartiere, ha portato alla riqualificazione di oltre 1.100 alloggi, di un asilo nido, del mercato comunale, del centro anziani oltre che di alcune opere stradali. ?Come Regione -ha aggiunto il governatore lombardo Fontana- puntiamo ad affermare sempre più i principi della legalità per una convivenza sociale che garantisca serenità ai cittadini?.