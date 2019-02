Milano: in mattinata corteo e presidio dipendenti Abb di Vittuone

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Partirà intorno alle 9-9.30 da Piazza San Babila per concludersi alle 10.30 la manifestazione dei dipendenti della Abb di Vittuone, in provincia di Milano, che sono da tempo in stato di agitazione dopo i 123 esuberi annunciati dalla multinazionale elvetica. Il coordinamento sindacale del gruppo ha indetto uno sciopero per la giornata di oggi: il corteo per le strade del centro di Milano (corso Europa, via Larga) culminerà nel presidio davanti alla sede di Assolombarda, in via Pantano, dove si terrà un incontro tra i responsabili sindacali e l'associazione.