Milano: in migliaia in corteo contro decreto sicurezza e Cpr

Milano, 16 feb. (AdnKronos) - Un migliaio di persone della 'Rete No Cpr' ha manifestato oggi a Milano contro il decreto sicurezza e la riapertura dei Cpr, centri di permanenza per il rimpatrio. Secondo gli organizzatori, per le strade della città hanno sfilato "più di 10mila persone", "unite dalla convinzione che nessun lager dovrà aprire nè a Milano né altrove in Italia né in Libia, e che alle leggi ingiuste bisogna disobbedire con atti concreti". A protestare, associazioni, partiti e centri sociali: il corteo è partito da Piola e terminato a Lambrate. "Tutti coloro che hanno deciso di opporsi dal basso alle politiche di questo governo, e degli altri che gli han spianato la strada, hanno detto ancora una volta che esiste una parte del Paese che lotta e si mobilita per i diritti e la dignità, libertà di muoversi, abbattimento dei confini; ma soprattutto hanno avanzato proposte di resistenza quotidiana diffusa e rivendicazioni concrete, delle quali pretendere l'attuazione da parte delle istituzioni, dal singolo Comune all'Ue: su questo continueremo ancora a elaborare, coinvolgere, lavorare e fare pressione nei prossimi mesi", spiega un comunicato della 'Rete no Cpr mai più lager' al termine della manifestazione.