Milano: inaugurato primo checkpoint per prevenzione dell’Hiv (2)

(AdnKronos) - "Milano è purtroppo la città con più casi di contagio da HIV in Italia - afferma l'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino -. Per questo motivo l'Amministrazione ha deciso di schierarsi in prima fila per combattere il fenomeno, attraverso l'adesione al progetto Fast Track Cities come prima città italiana. Questo check-point è un ulteriore passo in avanti, ispirato alle esperienze già avviate in altre città europee, per porre fine all'epidemia e affrontare le cause di rischio, vulnerabilità e trasmissione, facendo si che Milano si allinei con le altre città che hanno aperto spazi simili". L'associazione Milano CheckPoint, dichiara Antonella D'Arminio Monforte, direttrice di Malattie Infettive all'ospedale San Paolo "è orgogliosa di attivare questo primo check-point cittadino, che deve essere punto di riferimento per le persone che in qualsiasi momento si ritengono a rischio di aver acquisito l'infezione da Hiv o altre malattie a trasmissione sessuale, e si augura che altri check-point possano essere attivati in Italia e nella città di Milano in un futuro prossimo".