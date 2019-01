Milano, 6 gen. (AdnKronos) - Un incendio è divampato, intorno alle 17, in un appartamento mansardato in via Tobagi, in zona Barona a Milano. Il proprietario, un 91enne, ha inalato del fumo, ma non avrebbe riportato ustioni. E' stato trasportato da personale dell'Areu all'ospedale Niguarda, in codice giallo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da accertare le cause dell'incendio.