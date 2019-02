Milano: Inter-Rapid Vienna, denunce e daspo per 13 tifosi viennesi

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Diciannove tifosi viennesi sono stati bloccati questa sera a Milano, mentre tentavano di entrare allo stadio Meazza in "possesso di artifizi pirotecnici". E' accaduto intorno alle 19.15. Il gruppo era giunto nel capoluogo lombardo per assistere all'incontro di calcio tra Inter e Rapid Vienna, valevole per i sedicesimi di finale di Europa League. Gli agenti della polizia, durante i controlli ai varchi di filtraggio dello stadio, operati nell'ambito dei servizi di vigilanza e controllo disposti dal questore di Milano Marcello Cardona, li hanno bloccati al cancello 10 del settore ospiti. Per tutti e 13 i tifosi è scattata una denuncia e sono stati avviati i procedimenti finalizzati all'adozione del daspo, esteso anche alle competizioni calcistiche internazionali.