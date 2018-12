Milano: Medaglia d’oro Istituto Ciechi a ministro Bussetti

Milano, 15 dic. (AdnKronos) - Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha ricevuto oggi la medaglia dell'Istituto dei Ciechi con la seguente motivazione: ?per aver dato l'impulso decisivo alla definitiva trasformazione dell'Istituto dei Ciechi di Milano nella nuova veste di Fondazione allo scopo di poter sempre meglio rispondere alle legittime aspirazioni di chi, pur non vedendo, vuole crescere e progredire uomo fra gli uomini?. Bussetti nel ricevere il premio ha insistito sulla necessità di cambiare paradigma nel considerare le persone disabili: ?la disabilità - ha detto è stata vista come mondo della non potenzialità. Noi cerchiamo di non parlare di cifre e di numero ma di persone. Occorre cambiare la visione. Il mondo della disabilità non deve essere considerato come problema ma nelle sue potenzialità da sviluppare?. ?Uno dei primi problemi della scuola è l'assenza degli insegnanti specializzati. Per la prima volta nella storia della repubblica - ha ricordato - abbiamo messo a bilancio la formazione di 40 mila insegnanti nei prossimi 3 anni. 16 mila solo nel prossimo anno. L'insegnante di sostegno sarà l'insegnante di tutta la classe e non di un singolo bambino. Un passo culturale importante questo".