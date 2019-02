Milano: Molteni (Lega), ‘Area B un costo per imprese e cittadini’

Milano, 23 feb. (AdnKronos) - L'Area B, la zona a traffico limitato che da lunedì prossimo sarà attiva a Milano, sarà un costo per le imprese e i cittadini. Lo afferma Laura Molteni, consigliere della Lega al Comune di Milano. Area B, sostiene, "crea problemi al 97% dei milanesi, tanto quanto la sua dimensione". E se forse l'aria della città migliorerà, "non tira aria buona per chi lavora e produce a Milano, che forse deciderà di andare altrove. Questo costerà ai milanesi perdita di tessuto imprenditoriale e di posti di lavoro?". Per Molteni "chi è un radical chic forse può cambiare l'auto quando vuole, ma non tutti. L' Area B e le sue telecamere costano parecchio anche ai milanesi che non usano l'auto", conclude.