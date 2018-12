Milano: morosità nelle case popolari, prorogato piano di rientro (2)

(AdnKronos) - ?Un dato per noi soddisfacente anche in considerazione del fatto che, prima di questa campagna, il dato di rientro era fermo intorno al 3-4%", spiega l'assessore alla Casa e ai Lavori pubblici, Gabriele Rabaiotti. "La proroga appena approvata concede più tempo a noi per spiegare i termini del piano e agli inquilini per aderire". Rimangono esclusi dalla procedura concordata di rientro dal debito gli occupanti abusivi, i nuclei con patrimonio capiente e quelli decadenti per la perdita dei requisiti, oltre agli affittuari di immobili destinati ad usi diversi. Il piano di rientro prevede la possibilità di dilazione dei pagamenti fino ad un massimo di 120 rate, ciascuna delle quali non può superare un ottavo del reddito mensile del nucleo in questione, come stabilito con la delibera consiliare dell'ottobre 207.