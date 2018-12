Milano: oltre 5mln per interventi Parco delle Cave (2)

(AdnKronos) - Un nuovo sistema viabilistico nascerà dalla realizzazione del cosiddetto boulevard e dalla ristrutturazione e di via Garegnanino, traversa di via Bisceglie, con illuminazione, marciapiedi, castellane per gli attraversamenti pedonali, triplice filare alberato, arredi e un parcheggio con portale anti-camper, e dalla risagomatura di via Calchi Taeggi con la realizzazione di posti auto e di una pista ciclabile lungo il nuovo ?bordo verde?. Lungo via Bisceglie sarà inoltre completato il sistema di piste ciclabili fino a via Basilea e realizzati un nuovo parco disegnato dallo Studio Internazionale Michel Desvigne, diversi parterre verdi e percorsi pedonali con filari alberati, oltre alla bonifica delle aree comunali (circa 70mila mq) a est di via Bisceglie e alla relativa sistemazione a verde attrezzato (cosiddetto Parco Blu). Si prevede inoltre la realizzazione di un plesso scolastico con un Nido da 48 posti, una Scuola dell'Infanzia con quattro sezioni vicino all'hub di Comunità Nuova in via Mengoni, un Centro Aggregativo Multifunzionale, un presidio dei Servizi Sociali Territoriali, un alloggio ?protetto? per persone con disabilità e anziani non autosufficienti e altri servizi di interesse pubblico. La convenzione prevede inoltre una serie di interventi all'interno del Parco delle Cave, dove saranno realizzati o riqualificati percorsi e aree di sosta, opere a verde, manufatti (tra cui la riattivazione della fontana all'ingresso di via Cancano), arredi e illuminazione pubblica, così come indicato anche da una delibera del Consiglio di Municipio 7. Il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova struttura da destinare a punto ristoro e centro servizi di prossimità sulla sponda est della Cava Cabassi, un nuovo campo sportivo per basket, pallavolo e calcetto e la riqualificazione del campo da calcio esistente all'altezza di via Quarti.