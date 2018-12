Milano: oltre 5mln per interventi Parco delle Cave

Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Due nuovi parchi, nuovi servizi sociali e per il quartiere nuovi parterre verdi, piste ciclabili, scuole, illuminazione e un grande intervento all'interno del Parco delle Cave da circa 5 milioni di euro. Sono solo alcune delle novità previste dalla convezione firmata tra il Comune di Milano e gli operatori che realizzeranno gli interventi tra le vie Calchi Taeggi, Bisceglie e F.lli Zoia. ?I problemi legati alla bonifica di Calchi Taeggi sono ormai alle spalle ? dichiara l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ? e la convenzione dimostra il passaggio definitivo a una fase operativa per un progetto profondamente rivisto che ha l'obiettivo di portare qualità a Bisceglie. Si è trattato di un grande lavoro di aggiornamento tra gli uffici del Comune, i Municipi 6 e 7 e gli operatori privati, indispensabile per andare incontro alle mutate esigenze dei quartieri che ruotano attorno al PII Calchi Taeggi, grazie al quale sono stati estesi e migliorati gli interventi sul verde in tutta l'area e, soprattutto, è stato possibile approfondire un consistente intervento di riqualificazione del Parco delle Cave?. Sono state dunque aggiornate, insieme ai Municipi 6 e 7, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo oneri (per un valore di circa 32 milioni di euro) che ruotano attorno al progetto Seimilano, curato da Mca Mario Cucinella Architects e che prevede 125mila metri quadri di s.l.p. tra residenze (libera e convenzionata), uffici, esercizi commerciali e un grande parco (oltre 200mila mq), per un investimento complessivo di 250 milioni di euro.