Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Un ragazzo di 23 anni, italiano, è stato investito la scorsa notte da un'auto in via MacMahon, a Milano, e si trova in prognosi riservata al Policlinico di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30, mentre il ragazzo attraversava la strada all'incrocio con via Cucchiari. Il conducente dell'auto ha soccorso il giovane chiamando il 118, che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale.