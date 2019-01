Milano: perquisiscono cantina in cerca di droga e trovano una bomba a mano

Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Erano stati inviati a perquisire una cantina in cerca di droga, ma hanno trovato una bomba a mano. E' quanto accaduto a Milano. Ad effettuare la scoperta, gli uomini del nucleo contrasto stupefacenti della polizia locale. Dopo aver ricevuto una segnalazione per detenzione di droga e armi, quattro agenti e un ufficiale della polizia locale si sono presentati in via Noale per effettuare la perquisizione di una cantina. Durante l'intervento, però, hanno trovato una bomba a mano M52P di fabbricazione jugoslava, prodotta fino al 1959. A quel punto hanno allertato gli artificieri della polizia di Stato e messo in sicurezza l'area. Sull'ordigno è stata poi effettuata una perizia tecnica, da cui è emersa la piena funzionalità del detonatore e la presenza di tritolo; una volta innescata, la bomba sarebbe esplosa dopo otto secondi e i frammenti di metallo avrebbero raggiunto un raggio di 15 metri. La bomba a mano è stata poi fatta brillare dagli artificieri nel pomeriggio del 18 gennaio. Il detentore, un italiano di 56 anni con precedenti, è stato arrestato.