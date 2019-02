Milano: polizia interviene per sgombero casa Aler e trova serra marijuana

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Gli agenti impegnati nello sgombero di un appartamento Aler a Milano hanno scoperto una serra di marijuana. E' accaduto ieri in via Giambellino 58 quando i poliziotti, intervenuti per allontanare un 38enne che occupava in modo abusivo l'alloggio, si sono accorti di un'intercapedine in una parete della camera da letto che consentiva l'accesso all'appartamento attiguo dove è stata sequestrata una scatola di cartone contenente foglie essiccate di marijuana, per un peso di 180 grammi. Sequestrato anche del materiale riconducibile alla coltivazione della stessa sostanza, in particolare sono stati sequestrati 12 vasi, filtri per l'essiccazione, due tensostrutture termiche, un impianto di riscaldamento a lampade, un ventilatore per serre, un climatizzatore e un deumidificatore. Al termine dell'intervento di sgombero avvenuto senza problemi, gli agenti del commissariato di Porta Genova, insieme a due squadre del Reparto mobile di Milano, personale del Gabinetto regionale Polizia Scientifica di Milano e un ispettore Aler, hanno proceduto alla messa in sicurezza dell'appartamento. Entrambe le unità abitative sono state poste sotto sequestro probatorio. Denunciato l'occupante abusivo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.