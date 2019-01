Milano: Rossopomodoro prende distanze da atto discriminatorio

Milano, 28 gen. (AdnKronos) - Rossopomodoro "prende le distanze e si dissocia fermamente dal comportamento discriminatorio che non appartiene né per costume, né per tradizione, né per vocazione all'azienda di origine partenopea". Con una nota il gruppo interviene dopo le polemiche sollevate da un video postato in rete in cui si vede un dipendente di Rossopomodoro spruzzare deodorante verso i colleghi di colore all'interno del punto vendita della stazione Centrale a Milano. .