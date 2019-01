Milano: sequestrati cani maltrattati e denutriti usati per accattonaggio

Milano, 26 gen. (AdnKronos) - Le guardie zoofile dell'Oipa di Milano, dopo le moltissime segnalazioni ricevute dai passanti, hanno individuato un giovane mendicante che, vicino alla stazione di Lambrate, prativa l'accattonaggio sfruttando dei cani. Gli operatori hanno trovato "due cucciole di circa 4 mesi, magre ed infreddolite, ed un cane, razza pastore belga malinois, legato ad un cesto dell'immondizia e con la museruola". Il ragazzo ha minacciato i volontari che gli hanno di poter controllare lo stato dei suoi animali, un comportamento che li ha costretti a chiedere l'intervento della Polizia locale e che ha permesso di effettuare il sequestro amministrativo degli animali in tutta sicurezza. "Per alcuni clochard, la compagnia di un fedele amico a quattro zampe risulta essere l'unica famiglia rimasta. Come associazione l'Oipa, proprio a Milano, ha dato vita al progetto Virginia, che si occupa di offrire assistenza veterinaria e comportamentale ai cani dei senza tetto, quindi l'obiettivo non è separare persone e cani uniti da un legame vero e sincero, ma vigilare affinché i cani non vengano maltrattati e sfruttati" dichiara Emma D'Angelo, coordinatrice delle guardie zoofile dell'Oipa di Milano. "In questo specifico caso, oltre ai modi violenti e non rispettosi dei loro bisogno e della loro etologia che erano loro riservati, i cani erano biecamente utilizzati per l'accattonaggio che, ricordiamo, è una pratica vietata dal regolamento di tutela degli animali del Comune di Milano", conclude.