Milano: sorpreso con 70 ovuli di eroina e cocaina, arrestato

Milano, 24 gen. (AdnKronos) - Trasportava 70 ovuli di cocaina ed eroina, per un totale di oltre 800 grammi di sostanze stupefacenti. La polizia ha arrestato un cittadino nigeriano di 24 anni alla stazione Garibaldi di Milano, appena sceso da un treno in arrivo dalla Francia. L'uomo, alla vista degli agenti, ha cercato di nascondersi fra gli altri passeggeri, ma è stato notato e fermato. Da un controllo personale e del bagaglio non è emerso nulla, ma, visto lo stato di agitazione del 24enne, gli agenti lo hanno accompagnato all'ospedale Niguarda per verificare l'eventuale presenza di ovuli negli organi interni. Dagli esami è emerso che l'uomo trasportava 70 ovuli di eroina e cocaina e ed è stato arrestato per traffico di stupefacenti ed è stato portato nel carcere di San Vittore.