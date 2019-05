Milano: strattonamenti e pizzicotti, due educatrici nido interdette da attività

Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Interdizione all'attività educativa per maltrattamenti. E' la misura cautelare notificata dalla polizia locale di Milano a due educatrici di un Nido comunale del Municipio 9: le due donne avrebbero mostrato comportamenti vessatori ai danni dei bimbi, soprattutto durante la permanenza nei bagni del Nido. Episodi di strattonamenti, percosse su nuca e mani, tirate di capelli e di orecchie, pizzicotti, trascinamenti e toni alti hanno portato i pubblici ministeri a decidere per la misura interdittiva. "Non tutte le condotte delle educatrici, secondo il pm, assurgono a rilevanza penale e gli atti di natura vessatoria si alternano a periodi di normalità, ma resta evidente una ricorsività di tali comportamenti", spiega la polizia locale. Le indagini della Procura hanno coinvolto genitori, il responsabile dell'unità educativa, il comune e la polizia locale e sono partite dopo le segnalazioni dei genitori di alcuni bambini.