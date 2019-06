Milano: studenti tra le case popolari, nasce cortometraggio periferie (2)

(AdnKronos) - L'iniziativa muove da un Bando nazionale proposto da Miur e Mibac nel giugno 2018, dal tema 'Cinema 2030', ovvero cinema e obiettivi dell'Agenda 2030 (Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'Onu). Il contributo erogato ai progetti selezionati, tra cui appunto quello del liceo Einstein di Milano, è stato di circa 41mila euro, parte dei quali è stato utilizzato per la ristrutturazione dell'Aula Magna del liceo, trasformata anche in una sala cinema e resa quindi polifunzionale. ?Miracolo a MilanoSud' si propone di educare i ragazzi attraverso il cinema, con l'acquisizione delle competenze necessarie alla realizzazione di prodotti audiovisivi, e offrendo loro la possibilità di imparare a conoscere il tessuto sociale circostante la scuola in una prospettiva di coesione sociale e di educazione alla convivenza civile. Gli studenti sono stati impegnati sia in una prima fase teorica sia in quella operativa successiva, di realizzazione di un vero e proprio cortometraggio di circa 20 minuti. La proiezione del lavoro degli studenti nei quartieri coinvolti, con proiezioni all'aperto e libero accesso per chi fosse interessato, completeranno il progetto. Dopo un'anteprima, avvenuta il 23 maggio nell'aula magna del liceo, la prima proiezione pubblica avverrà oggi alle 16 nel quartiere Corvetto presso il mercato di piazza Ferrara, durante la festa promossa dalla rete Corvetto a cura di Casa per la Pace. Il 7 giugno, alle 21, sarà invece la volta dei cortili di via del Turchino 20/22, a cura di MM e di Ospitalità solidale. E il 14 giugno alle 21, il film verrà proiettato a Chiaravalle, nel cortile delle case di via san Bernardo 32, nel corso di un evento a cura del progetto Chiamo, Chiaravalle Mondo, anch'esso tra i vincitori del Bando alle periferie 2018.