Milano: su corpo del piccolo tanti lividi, si attende autopsia per cause morte

Milano, 22 mag. (AdnKronos) - "Nessuna ferita, ma un insieme di lesioni". E questa la descrizione 'medica' che fa chi ha visto il corpo del bambino di due anni ucciso dal padre, a colpi di botte, nell'appartamento in via Ricciarelli 22, in zona San Siro. I piedi del piccolo erano fasciati, confermano gli investigatori, un particolare che non ha una spiegazione ma che non è legato al decesso. Il padre Aliza Hrustic, 25 anni, ha confessato agli uomini della squadra Mobile della questura di Milano di aver ucciso il piccolo in un "momento di rabbia", e di averlo "picchiato" fino a togliergli il respiro. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni, a svelare le cause del decesso.