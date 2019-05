Milano: tre spacciatori arrestati in Stazione Centrale

Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Sono 250 gli identificati, tre gli arrestati e due gli indagati dell'operazione della Polizia 'Alto impatto' avvenuta ieri alla stazione Centrale di Milano. Sono stati arrestati tre giovani di origini senegalesi e gambiane per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Le attività di controllo sono state svolte con il supporto anche di un'unità cinofila. Le pattuglie si sono avvalse di smartphone di ultima generazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, e di metal detector per l'ispezione di bagagli sospetti. Le ispezioni sono state estese anche ai depositi bagagli.