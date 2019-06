Milano: ubriaco aggredisce autista bus Atm

Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Un autista di un bus Atm, l'azienda di trasporti milanese, è stato aggredito la scorsa notte in piazza Angilberto, zona Corvetto. L'aggressore, un cittadino cileno di 39 anni, è stato denunciato per lesioni, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Secondo la ricostruzione, l'uomo è salito ubriaco sul bus della linea 95, infastidendo i passeggeri. Quando il conducente di 55 anni ha bloccato la marcia per farlo scendere, il 39enne ha spaccato un finestrino con una bottiglia. L'autista si è visto costretto a fermare il mezzo per far uscire i passeggeri. In quel momento l'aggressore lo ha colpito con un pugno al volto. Per la vittima è stato necessario il trasporto in ospedale. Un episodio che sta sollevando diverse reazioni politiche. Per Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega, "Il pestaggio ai danni di un conducente della linea 95 è di una gravità inaudita. A Milano troppi balordi, quasi sempre extracomunitari come anche in questo caso, sono liberi di fare ciò che vogliono sui mezzi pubblici. Il Comune pensa ai rincari, ma forse dovrebbe concentrarsi di più sulla sicurezza".