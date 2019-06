Milano: ubriaco aggredisce autista bus Atm (2)

(AdnKronos) - L'esponente leghista che augura pronta guarigione all'autista, propone come "possibile soluzione i tornelli in entrata sui mezzi di superficie, perché spesso chi aggredisce è privo di biglietto e con una barriera all'ingresso non potrebbe salire a bordo per poi scatenare il panico come è successo anche stanotte". Si tratta di una "conferma che la sicurezza a Milano, soprattutto nelle ore serali e sui mezzi pubblici, è fuori controllo, grazie ai messaggi sbagliati, come dire no al taser, che lancia l'amministrazione comunale guidata da Giuseppe Sala" secondo il deputato e segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi. "Al posto di aumentare i biglietti si pensi a come aumentare la sicurezza del personale e dei passeggeri che viaggiano sui mezzi pubblici nelle tratte periferiche negli orari notturni".