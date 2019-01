Milano: uomo cade in capsula ibernazione a mostra Real Bodies, salvo (2)

(AdnKronos) - Due responsabili di sala, intervenuti in soccorso dell'uomo, hanno tentato di spiegargli come liberarsi: "Sono trascorsi minuti interminabili, sfociati in una vera e propria crisi di panico del visitatore -afferma il personale della mostra-; così abbiamo capito che non c'era tempo per chiamare i soccorsi e, nonostante l'imponente stazza dell'uomo, abbiamo deciso di afferrarlo per le gambe e di tirare facendo leva tutti assieme sull'imbocco di metallo della capsula". Al terzo tentativo, il visitatore è stato liberato. Il 55enne, che non ha riportato ferite, ha poi raccontato di aver voluto controllare personalmente la capienza della capsula perché interessato ad aderire ad un programma di crioconservazione. Il 'dewar' è stato transennato per evitare il ripetersi di simili episodi.