Milano: verso rinnovo storico negozio Prada in Galleria (2)

(AdnKronos) - Il nuovo canone d'affitto del negozio Prada, uno spazio su tre livelli per 1.594 mq con vetrine che affacciano sull'Ottagono, sarà di 2,2 milioni di euro all'anno rispetto agli attuali 520mila euro. Il contratto avrà durata 12 anni e il valore del nuovo canone non è stato calcolato sulla base delle stime fornite dall'Agenzia delle Entrate (1.760,19 euro a mq) ma in seguito ad un accordo tra Comune e società Fratelli Prada, che allinea il nuovo canone a quanto corrisposto (1.849,00 euro a mq) per l'altro negozio in affitto in Galleria alla società Prada, aggiudicato nel 2013 dopo una gara al massimo rialzo. Il negozio Prada in Galleria ha un comprovato valore storico e culturale. Requisito che risponde al principio di interesse pubblico imperativo, previsto dalla giurisprudenza, come deroga alla regola dell'evidenza pubblica. Il marchio Prada è presente in Galleria dagli anni Venti e nell'attuale negozio sono stati mantenuti arredi e decori dell'epoca, tutelati dalla Soprintendenza, che grazie all'accordo passeranno di proprietà al Comune di Milano.