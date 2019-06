Mobilità: Shell Eco-Marathon 2019 dal 1 al 5 luglio (3)

(AdnKronos) - Le squadre italiane hanno raggiunto sempre risultati positivi e popolato spesso il podio delle differenti categorie. Quest'anno gli studenti che si stanno preparando a rinnovare i fasti del nostro Paese nella manifestazione sono FAENZAitiRACING, FAENZAnaftaRACING, Team H2politO - Molecules going hybrid, Team Zero C, H2politO - molecole da corsa, UNIBAS RACING TEAM, Eco-HybridKatane, mecc -E. Le squadre provengono sia dal mondo accademico - Politecnico di Torino, Università degli Studi della Basilicata, Politecnico di Milano e Università degli Studi di Catania ? sia dagli istituti tecnici ITIP L. Bucci di Faenza e ITIS Leonardo da Vinci di Carpi. "La Shell Eco-marathon è una competizione storica, importantissima in termini di innovazione, perché vuole dare una voce alle generazioni più giovani che vogliano ideare e progettare il futuro della mobilità", commenta Valeria Contino, Responsabile Relazioni Esterne Shell Italy, Spain & Adriatics. "Siamo molto fieri della partecipazione dei ragazzi italiani, giovani talenti provenienti da scuole e università che si misureranno con studenti da tutta Europa e arricchiranno il loro bagaglio culturale in vista dell'ingresso nel mondo del lavoro, offrendo magari anche spunti utili alle aziende del settore", conclude.