Monster studios, app per video di presentazione brand e azienda

Milano, 3 giu. (Labitalia) - Monster, leader nel connettere persone e opportunità di lavoro, ha annunciato il lancio globale della sua ultima soluzione innovativa: Monster studios, volta a consentire a candidati e aziende di entrare in contatto in modo più autentico. Si tratta di un'app nativa che supera le classiche modalità di pubblicazione degli annunci di lavoro, consentendo alle aziende di editare praticamente da zero, in assoluta semplicità e in pochi minuti, brevi video di presentazione dell'offerta di lavoro, del brand e della cultura aziendale. "I video annunci di lavoro - ha dichiarato Scott Gutz, chief executive officer di Monster - consentono di dare spazio alla cultura aziendale. Sappiamo che i candidati, soprattutto sui loro cellulari, non vogliono leggere testi di annunci di lavoro troppo lunghi. Il video consente alle aziende di fornire una visione più completa di un lavoro, veicolando candidature più in linea. Monster studios è un passo importante nel processo di trasformazione del modo in cui candidati e aziende interagiscono tra loro. Creare conversazioni e interazioni più oneste e trasparenti tra datori di lavoro e candidati è fondamentale per rendere ogni posto di lavoro più soddisfacente e produttivo". Monster ha rilasciato per la prima volta Monster studios alla fine del 2018. Dall'inizio del 2019, cento clienti negli Stati Uniti e oltre duecento in tutta Europa hanno partecipato a un programma beta. Stefan Begall, direttore recruitment Svezia & Emea di Volvo, spiega: "Abbiamo iniziato a usare Monster studios perché pensiamo che il video ci aiuti a distinguerci ed è certamente più convincente dei semplici annunci di lavoro di solo testo. I candidati possono avere un'idea migliore della nostra azienda e della nostra cultura". "Siamo entusiasti - ha dichiarato Nicola Rossi, country manager di Monster Italia - di presentare questa nuova soluzione ai nostri clienti. Il feedback iniziale che abbiamo ricevuto dalle aziende che hanno aderito alla fase beta è stato straordinariamente positivo: sono impressionate da quanto sia facile da usare e entusiaste di includere video nelle loro descrizioni di lavoro. Siamo fermamente convinti che questa soluzione innovativa aiuterà i nostri clienti a trovare più facilmente i migliori candidati in linea con le posizioni aperte. E' un ulteriore strumento con cui Monster può aiutare le imprese a soddisfare le loro esigenze di recruiting". "Siamo entusiasti - ha commentato Holly Heinze-Coolican, director of people development di Raymour & Flanigan - di Monster studios e dell'innovazione legata ai video annunci. Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per attrarre talenti e Monster studios porta nuova linfa agli annunci di lavoro". Dal lancio negli Stati Uniti, avvenuto a metà aprile, sono stati creati e pubblicati più di 200 video annunci e i clienti hanno evidenziato un aumento delle candidature dopo la pubblicazione dei video.