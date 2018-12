Montagna: albero cade su seggiovia in val Seriana, sciatori bloccati

Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Un albero è caduto agli Spiazzi di Gromo, in alta val Seriana, in provincia di Bergamo, e si è appoggiato sui cavi di una seggiovia, bloccandola. Al momento non risultano feriti, ma fra gli sciatori bloccati sulla seggiovia ferma si è scatenato il panico. Sul posto, informa l'Areu, l'agenzia regionale emergenza urgenza, è intervenuto anche il 118, per verificare le conseguenze del gelo e del panico fra gli sciatori bloccati sui seggiolini.