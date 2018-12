Montagna: albero su cavi seggiovia in val Seriana, un ferito

Milano, 30 dic. (AdnKronos) - Una persona è rimasta ferita in val Seriana, in provincia di Bergamo, dopo che un albero è caduto appoggiandosi sui cavi della seggiovia agli Spiazzi di Gromo, bloccandola. Una persona ha riportato la frattura di un femore è stata portata in ospedale in codice verde. Numerosi sciatori sono rimasti bloccati sui seggiolini. La seggiovia, dopo circa un'ora, ha ripreso a girare. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso di Bergamo, il soccorso alpino e diverse ambulanze.