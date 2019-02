Montagna: snowboarder muore travolto da una valanga a Livigno

Milano, 4 feb. (AdnKronos) - Un giovane di 24 anni, di nazionalità belga, ha perso la vita, a Livigno, dopo essere stato travolto da una valanga di neve. E' accaduto nel pomeriggio di ieri. Il ragazzo era sulle piste da sci insieme a un amico per praticare snowboard. A un certo punto i due hanno deciso di spostarsi in un'altra area ed hanno attraversato un canale. L'amico è partito per la discesa, lui è rimasto indietro. Non vedendolo arrivare, ha pensato a una sosta per via di un problema che il ragazzo aveva al ginocchio; l'attesa, però, si è protratta troppo a lungo e così è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino che per tutta la serata hanno perlustrato i canali della zona; intorno alle 22 il ritrovamento. Una valanga di piccole dimensioni aveva travolto il 24enne, che è stato trovato senza vita sepolto sotto un paio di metri di neve. Il cadavere è stato recuperato e portato a valle.