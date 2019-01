Monza: falsi permessi di soggiorno e corruzione, 7 arresti (2)

(AdnKronos) - Questi ultimi, unitamente al commercialista, avrebbero contribuito tra l'altro alla creazione di documentazione falsa (certificati medici e di residenza fasulli, buste paga fittizie per contratti di lavoro subordinato inesistenti, dichiarazioni fiscali relative a redditi mai percepiti), necessaria al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, o alla concessione del nulla osta per il ricongiungimento familiare di congiunti residenti nei paesi di origine. All'ispettore sono contestati anche alcuni episodi corruttivi, dal momento che avrebbe avvisato diversi commercianti di imminenti controlli in materia di scontrini e ricevute, in cambio di denaro e regalie. L'indagine, che ha visto coinvolti nel complesso 39 indagati, ha consentito di individuare oltre 20 casi in cui cittadini extracomunitari sarebbero risultati beneficiari di un permesso di soggiorno sul territorio italiano, ovvero di un ricongiungimento di familiari dall'estero senza averne diritto, in cambio di somme che variavano da qualche centinaio di euro fino a 5mila euro, pagate in contanti o attraverso carte prepagate.