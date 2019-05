Morte Imen, c’è un fermo

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - E' stato fermato un sospettato in relazione alla morte della donna tunisina di 37 anni, , ex atleta agonista, trovata senza vita il 2 maggio scorso sulla banchina del Tevere vicino a ponte Sisto a Roma. Si tratta di un romeno di 26 anni, fermato oggi pomeriggio in via Anastasio II mentre camminava in strada. Le indagini, portate avanti dagli agenti della squadra mobile e del commissariato Trevi, anche grazie alle immagini di video sorveglianza della Capitale, hanno consentito, come fa sapere la polizia, di raccogliere "gravi indizi di colpevolezza" nei confronti dell'uomo. Le indagini, a cui ha partecipato anche il personale dell'Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura, si sono concentrate nel quadrante nord-ovest della città, zona frequentata dal romeno. Al termine delle operazioni di rito verrà trasferito nel carcere romano di Regina Coeli.