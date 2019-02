Mostre: ‘Il mestiere della arti’ di Sauro Cavallini a Ravenna (2)

(AdnKronos) - E proprio il bronzo è stato uno dei materiali prediletti di Sauro Cavallini. Infatti, dopo essere state ammirate lo scorso ottobre nella mostra antologica ?Luce e ombra? - curata dal Centro Studi intitolato all'artista e ospitata nella Sala delle esposizioni dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze - alcune sculture in bronzo di Sauro Cavallini dedicate ai temi della danza e degli animali, tanto cari al maestro, sono state selezionate e saranno protagoniste anche in riva all'Adriatico. Per quasi tre mesi e mezzo nel Museo Nazionale ravennate si potranno ammirare due opere particolarmente significative dell'attività artistica di Cavallini - il Gufo del 1981 e Passo a due del 1984 ?, testimonianze di quanto fosse importante per lui la ricerca sul movimento. La mostra ?Il mestiere delle arti? sarà un'ottima occasione per ammirare - oltre alle opere di Sauro Cavallini - anche quelle di altri esponenti delle arti figurative, tra i quali Igor Mitoraj, Jean-Michel Folon, Giacomo Manzù, Mimmo Paladino, Ivan Theimer, Giuliano Vangi, Kan Yasuda, Pietro Cascella e Mario Ceroli.