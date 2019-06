Moto: pioggia e freddo pesano su maggio, vendite -10,6% (2)

(AdnKronos) - ?Il quadro economico generale offre in prospettiva motivi di seria preoccupazione a causa di una sostanziale stagnazione. Tuttavia la flessione del nostro mercato, da anni in controtendenza rispetto a molti altri, è dovuto principalmente ad un meteo particolarmente inclemente, con molti giorni piovosi che hanno rimandato gli acquisti", sottolinea Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria Ancma, l'associazione nazionale ciclo motociclo accessori. "Contiamo ? prosegue Dell'Orto - di riprendere in generale un trend di crescita nei prossimi mesi, confidando anche sugli effetti degli incentivi sui veicoli elettrici, che abbiamo chiesto di estendere e che stanno fornendo i primi risultati positivi".