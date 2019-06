Motociclismo: al via Mondiale Enduro a Rovetta, torna Valli Bergamasche

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Prende il via questa sera a Rovetta, nella Bergamasca, l'EnduroGp, il Campionato del Mondo di Enduro. La 43esima edizione della Valli Bergamasche sarà in scena fino a domenica, lungo un percorso in direzione del Passo della Presolana che si sviluppa attraverso i sentieri e i boschi. Per l'occasione è stato allestito un 'giro' di circa 50 chilometri che i concorrenti dovranno effettuare tre volte. Sull'anello della Valli sono incastonati tre controlli orari, con cinque prove speciali, una in più rispetto allo schema tradizionale del Mondiale, che si aggiungono al test inaugurale di oggi. Come ha spiegato il consigliere regionale Paolo Franco, ?la Valli Bergamasche è l'evento che unisce storia, passione per le moto e territorio. La realtà di Acerbis costituisce un fiore all'occhiello non solo per Albino e il territorio bergamasco, ma per l'intera Regione Lombardia. Sono aziende come queste che offrono significative opportunità di crescita e di sviluppo per i territori e per questo è doveroso il ringraziamento a sponsor e organizzatori. Serve però maggiore attenzione da parte delle nostre istituzioni alle esigenze di questo mondo produttivo e in particolare servono infrastrutture adeguate, servizi migliori, meno burocrazia e una sensibile riduzione della pressione fiscale?. Lo storico promotore della manifestazione Franco Acerbis ha sottolineato come ?il Mondiale ha alimentato nelle valli una storia di passione contagiosa. È un richiamo irresistibile. I partecipanti delle varie edizioni della Valli Bergamasche tornano sempre a visitare le nostre valli e ci mandano gli amici, contribuendo in modo sensibile al loro sviluppo turistico?. Il presidente del Moto Club Bergamo, Giuliano Piccinini, ha infine ricordato ?quest'anno celebrare 100 anni del Moto Club e 30 del Campionato del Mondo è quanto basta per non sentire la fatica della missione. Sarà un Gran Premio d'Italia memorabile, così come le manifestazioni e le gare di contorno che animano il programma di tre giorni di festa del motociclismo?.