Msc Crociere: prende in consegna Msc Bellissima da Chantiers Atlantique

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Msc Crociere ha preso in consegna oggi Msc Bellissima da Chantiers de l'Atlantique, società tra i leader mondiali nella costruzione navale. Con tre navi Classe Meraviglia in costruzione simultaneamente nel cantiere navale di Saint-Nazaire, le due società hanno festeggiato oggi un doppio evento, celebrando anche la tradizionale cerimonia della moneta per Msc Virtuosa. La cerimonia di consegna di Msc Bellissima si è svolta alla presenza di Gianluigi Aponte, fondatore e Presidente Esecutivo del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di Msc Cruises e Laurent Castaing Direttore Generale di Chantiers de l'Atlantique e alcuni rappresentanti delle Autorità locali e regionali. La consegna di oggi, sottolinea Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo di Msc Crociere, "segna un nuovo capitolo nella storia della nostra partnership con Chantiers de l'Atlantique. Insieme abbiamo già dato vita a 14 navi da crociera altamente innovative, spianando la strada alla crescita della nostra compagnia. Insieme, nei prossimi anni, costruiremo altre navi per espandere ancora la nostra flotta. L'eleganza e la bellezza di Msc Bellissima, unita alle migliori e più recenti tecnologie marittime e ambientali, vogliono testimoniare la nostra incessante tendenza all'innovazione". Questa nuova eccezionale nave, commenta Laurent Castaing, Direttore Generale di Chantiers de l'Atlantiques, "è un'altra prova della qualità della duratura partnership che abbiamo stabilito tra MSC Crociere e Chantiers de l'Atlantique negli ultimi venti anni. Ogni volta che realizziamo una nuova nave, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e capacità di innovare con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la fiducia dei nostri clienti: per le nostre due società, questo è l'emblema di una storia di successo".