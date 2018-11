“Muovititalia”:presentata oggi a Catania la tre giorni politica

Il capogruppo al parlamento europeo Elisabetta Gardini, il capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, il senatore Maurizio Gasparri, l’ex Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il Presidente della Liguria Giovanni Toti, la vice presidente della Camera Dei Deputati Mara Garfagna, il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, il presidente della Sicilia Nello Musumeci, il sottosegretario della Lega Stefano Candiani, l’europarlamentare Lorenzo Cesa, il capogruppo alla Camera per Fratelli D’Italia Francesco Lollobrigida, il coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè, l’assessore regionale Marco Falcone, il deputato regionale Alfio Papale, amministratori e rappresentanti di Forza Italia di centinaia di comuni siciliani.

Questi sono solo alcuni dei protagonisti di questa edizione di “MuovitItalia” in programma dal 16 al 18 novembre presso l’Hotel “Le Dune” del viale Kennedy 10 B a Catania.

Stamattina la presentazione dell’evento presso la segreteria dell’ On. Salvo Pogliese in via Francesco Crispi 254. Al tavolo della conferenza il primo cittadino di Catania Salvo Pogliese, l’on. Basilio Catanoso, il presidente Forza Italia Catania Pippo Arcidiacono, Dario Daidone e Angelo Moscetto vice presidenti Forza Italia per la Provincia.

Accanto a loro Dario Moscato, di ritorno dal congresso nazionale giovanile del partito che si è tenuto a Roma, appena nominato membro dell’ufficio di presidenza nazionale di Forza Italia Giovani.

“Si tratta di un evento di valenza nazionale che in passato è stato ospitato in Friuli-Venezia-Giulia, in Toscana e in Campania- afferma il Sindaco Salvo Pogliese-. Da tre anni a questa parte si svolge a Catania: una conferma del ruolo di avanguardia che il capoluogo etneo ha per questo movimento. Nella nostra città, nelle ultime elezioni amministrative, con la lista ufficiale del partito e con quelle civiche ad essa legate, abbiamo superato il 27% dei consensi. Mentre, per le ultime politiche, abbiamo raggiunto il 22%; ovvero la percentuale più alta in Sicilia. Catania- prosegue Pogliese- è la realtà più importante in Italia amministrata da un Sindaco di Forza Italia e di questo ne siamo orgogliosi”.

Un programma fitto di incontri e dibattiti con autorevoli esponenti nazionali ed europei.

“La politica, quella vera,- spiega l’onorevole Basilio Catanoso- non pare più albergare nella quotidianità di tutti gli italiani. Noi siamo qui, insieme a tanti giovani, perchè vorremmo riportare l’attenzione su quelli che sono i principali problemi e le grandi speranze per questo Paese”.