Musica: riparte l’estate dell’Orchestra sinfonica siciliana

Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - Trentuno concerti, di cui cinque fuori dalla provincia di Palermo, e poi il Teatro di Verdura, Palazzo Riso e l'Orto botanico. Prende il via il 15 giugno (fino al 28 settembre) la stagione estiva dell'Orchestra sinfonica siciliana che, con la bella stagione, esce all'aperto nelle piazze, nei luoghi stoirci e nelle prestigiose arene della Sicilia. Filo conduttore, la Russa e ?ajkovskij, compositore particolarmente amato dal grande pubblico per le sue sinfonie e i suoi balletti. E proprio con le musiche tratte da uno dei più celebri balletti della storia, 'Il Lago dei Cigni', il 15 giugno, alle 21, in piazza Ruggiero Settimo, davanti al Politeama Garibaldi di Palermo si apre la rassegna estiva. Sul podio il direttore principale ospite della Foss, Evgeny Bushkov, grande conoscitore del repertorio russo che per l'occasione sceglierà i brani più famosi del 'Lago dei Cigni' riuniti in una grande suite sinfonica e ne farà apprezzare l'incantevole musica, per una volta senza il balletto (replica il 16 giugno a Castellammare del Golfo).