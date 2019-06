Musica: riparte l’estate dell’Orchestra sinfonica siciliana (2)

(AdnKronos) - Sempre in piazza Ruggiero Settimo, l'Orchestra si esibirà nuovamente il 22 giugno, con la Sinfonia n.5 in mi minore op.64 di ?ajkovskij (replica il 23 giugno a Ciminna) e il 29 giugno con un confronto diretto da Nicola Marasco tra il poema sinfonico di ?ajkovskij ispirato al tragico amore di Romeo e Giulietta e il celebre 'Preludio e Morte di Isotta' di Richard Wagner. Lo stesso programma con Nicola Marasco aprirà il 30 giugno, alle 21, la stagione di concerti estivi dell'Orchestra all'Orto Botanico che, a settembre, ospiterà anche il progetto Brahms/Mozart articolato in quattro concerti. In piazza Ruggiero Settimo l'Orchestra sinfonica siciliana tornerà anche il 6, il 19 e il 27 luglio mentre l'ultimo appuntamento del 4 agosto vedrà protagonista un pirotecnico direttore e solista Federico Mondelci per un divertente programma dal titolo 'Tre Oscar per un saxofono: Rota, Morricone, Piovani'. Concerti anche a Castellammare del Golfo, Tusa, Ciminna, Tindari, Cinisi e Mazara del Vallo e confermati gli appuntamenti per Palazzo Riso Classica.