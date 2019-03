Mutui: Crif, nel 2018 ogni mese i veneti hanno rimborsato rate per 396 euro

Venezia, 18 mar. (AdnKronos) - Secondo la Mappa del Credito in Italia, elaborata da CRIF in Veneto, per quanto riguarda la distribuzione delle diverse tipologie di contratti di credito, l'incidenza dei mutui all'interno del portafoglio delle famiglie è sensibilmente più alta rispetto alla media nazionale, con un peso pari al 26,0% sul totale, dato che colloca la regione al 4° posto assoluto della graduatoria nazionale, guidata dal Friuli Venezia-Giulia. I prestiti personali, invece, rappresentano il 33,0% del totale dei contratti di credito attivi, in linea con la media nazionale, mentre i prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi spiegano il restante 41,0%. A livello provinciale, Treviso guida la classifica regionale per quanto riguarda i mutui, con una quota del 29,2% (dato che posiziona la provincia al 7° posto a livello nazionale), Verona si distingue per l'incidenza dei prestiti finalizzati, con il 42,5%, mentre Belluno vanta il primato relativamente ai prestiti personali, con il 37,3% sul totale dei contratti di credito attivi.